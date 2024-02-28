Ferdi Kadıoğlu: "Kendimize çekidüzen vereceğiz"

Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu, 3-0 kaybettikleri Ankaragücü maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ferdi Kadıoğlu: 'Kendimize çekidüzen vereceğiz'
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28 Şubat 2024 00:13
Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 3-0 kaybettikleri Ankaragücü maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Taraftarlardan özür dileyen Ferdi, "Taraftarımızdan özür diliyoruz. Gerçekten sahada çok kötü bir oyun ortaya koyduk. Bundan dolayı taraftarlarımızdan özür diliyoruz." dedi.

Önlerinde 3 kupa olduğunu söyleyen Ferdi, "Şimdi oynayacağımız ve kazanmamız gereken 3 kupa var. Bunlara odaklanacağız. Kendimize çekidüzen vereceğiz. Sonuçtan dolayı fazlasıyla üzgünüz." sözlerini sarf etti.
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