Ferdi Kadıoğlu, ilk maçına çıkıyor

Uzun süren belirsizliğin ardından A Milli Takım'ı seçen Ferdi Kadıoğlu, ilk maçına Faroe Adaları karşısında çıkacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ferdi Kadıoğlu, ilk maçına çıkıyor
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04 Haziran 2022 21:29
Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu, Faroe Adaları maçıyla ilk kez milli formayı giyecek.

Uzun süren belirsizliğin ardından tercihini A Milli Takım'dan yana kullanan genç futbolcu, teknik direktör Stefan Kuntz tarafından Faroe Adaları maçında ilk 11'de görevlendirdi.

Stefan Kuntz da Ferdi için yaptığı açıklamada, "Tek bir oyuncuya odaklanmayalım. Tek beklentimiz Fenerbahçe'de oynadığı gibi güzel bir performans sergilesin. Ben bu performansı göstereceğine inanıyorum" dedi.

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