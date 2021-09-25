A Milli Futbol Takımımız tarafından da istenen genç yıldız Ferdi Kadıoğlu için Hollanda'nın hocası Louis Van Gaal'ın yakından ilgilendiği belirlendi.



Van Gaal'ın, Ferdi'nin formasını giydiği Hollanda U21 Milli Takımı Teknik Direktörü Erwin van de Looi ile bir görüşme gerçekleştirerek 21 yaşındaki futbolcunun durumu hakkında detaylı bilgi aldığı öğrenildi.



Ferdi Kadıoğlu'nun bu sezon kulübünde oynadığı maçların da, Portakallar'ın izleme ve analiz ekibi tarafından çok daha yakından mercek altına alınmaya başladığı belirlendi.



HOLLANDA FAZLASIYLA ISRARCI



Öte yandan Hollanda'nın Ferdi Kadıoğlu'nun milli takım tercihini kendilerinden yana kullanması için kararlı olduğu kaydedildi.



Bu arada annesi Kanadalı olduğu için Ferdi Kadıoğlu'nun Kanada'yı seçme hakkı da bulunuyor.



