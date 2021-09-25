Ferdi Kadıoğlu için Hollanda tehlikesi

Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın göreve gelmesiyle ilk 11'in vazgeçilmez isimleri arasında giren Ferdi Kadıoğlu'nda sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Ferdi Kadıoğlu için Hollanda tehlikesi
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25 Eylül 2021 10:58
A Milli Futbol Takımımız tarafından da istenen genç yıldız Ferdi Kadıoğlu için Hollanda'nın hocası Louis Van Gaal'ın yakından ilgilendiği belirlendi.

Van Gaal'ın, Ferdi'nin formasını giydiği Hollanda U21 Milli Takımı Teknik Direktörü Erwin van de Looi ile bir görüşme gerçekleştirerek 21 yaşındaki futbolcunun durumu hakkında detaylı bilgi aldığı öğrenildi.

Ferdi Kadıoğlu'nun bu sezon kulübünde oynadığı maçların da, Portakallar'ın izleme ve analiz ekibi tarafından çok daha yakından mercek altına alınmaya başladığı belirlendi.

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Öte yandan Hollanda'nın Ferdi Kadıoğlu'nun milli takım tercihini kendilerinden yana kullanması için kararlı olduğu kaydedildi.

Bu arada annesi Kanadalı olduğu için Ferdi Kadıoğlu'nun Kanada'yı seçme hakkı da bulunuyor.


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