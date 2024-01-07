Ferdi Kadıoğlu için Arsenal açıklaması!

Beşiktaş'ın eski sportif direktörü Ceyhun Kazancı, Arsenal scoutunun kısa bir süre önce Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu'nu izlediğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ferdi Kadıoğlu için Arsenal açıklaması!
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07 Ocak 2024 11:44
Beşiktaş'ın eski sportif direktörü Ceyhun Kazancı, Habertürk'te önemli açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ta Jean Onana'nın transferinin perde arkasını aktaran Kazancı, Arsenal scoutu ile Kamerunlu futbolcu için bir görüşme yaptığını söyledi.

Ceyhun Kazancı, ayrıca Arsenal scoutunun Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu'nu izlemek için İstanbul'a geldiğini söyledi.

Ceyhun Kazancı, "Geçenlerde Arsenal'in scoutu buradaydı. Fenerbahçe'den bir oyuncuyu seyretti" dedi.

Kazancı'nın bu açıklamasının ardından, programda "Ferdi iddiaları doğruydu o zaman?" sözlerinin ardından Ceyhun Kazancı, "Çıktı zaten bunlar, çok da yalan değil o" cevabını verdi.

BU SEZON PERFORMANSI

Fenerbahçe'de bu sezon 24 maça çıkan Ferdi Kadıoğlu, 2 gol attı ve 3 asist yaptı.

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