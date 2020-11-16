Ferdi Kadıoğlu Hollanda'da sakatlandı

Fenerbahçe'de sezona iyi başlayan ancak son haftalarda gözden düşen Ferdi Kadıoğlu sakatlandı.



Hollanda Futbol Federasyonu, U21 takımının kadrosunda olan genç oyuncunun sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldığını ve Portekiz maçında olmayacağını açıkladı. Öte yandan Hollanda U21 Teknik Direktörü Erwin van de Looi, Ferdi'nin yerine yeni bir oyuncu almayacaklarını ve mevcut kadroyla Portekiz'e gideceklerini duyurdu.



21 yaşındaki futbolcunun son durumu, Fenerbahçe'nin yapacağı detaylı kontrollerin ardından belli olacak.



Fenerbahçe'de milli arada Enner Valencia da Ekvador Milli Takımı kampında koronavirüse yakalanmıştı.







