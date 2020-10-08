Ferdi Kadıoğlu, Hollanda'da attı

A Milli Takımımızın seçim yapması için uğraştığı Ferdi Kadıoğlu, Hollanda U21 takımında ağları sarstı.



Fenerbahçe'nin 21 yaşındaki oyuncusu, Cebelitarık ile oynadıkları mücadelenin 40. dakikasında golünü attı.



78 dakika sahada kalan Ferdi Kadıoğlu, başarılı bir performansa imza attı.



Karşılaşmada diğer golleri 7 ve 24'te De Wilt, 70'te Zeefuik ve 78'de Ekkelenkamp kaydetti.



ŞENOL GÜNEŞ: "KONUŞTUM"



A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Ağustos sonunda Ferdi Kadıoğlu için görüşme yaptığını belirtmişti.



Deneyimli hoca, "Bir oyuncuyu çağırırsanız, bu davettir. Tereddütleri var, konuşabilir. Ben buradayım, halkın içindeyim, oyuncumun zaten yanındayım, bunu herkes bilir. Emre Belözoğlu da yardımcı oldu, başkan da aradı. Ama Ferdi'yi bir başka oyuncunun üzerine koymam, altına da koymam. Çağırdım" demişti.



