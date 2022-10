Ferdi Kadıoğlu: 'Herkes görevinin bilincinde'

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu, AEK Larnaca galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.



Milli futbolcu, "Bence çok iyi başlamadık ama sonrasında toparladık. Çok daha iyisini gösterebilirdik. Vazgeçmedik ve 2-1'lik galibiyetten dolayı mutluyum. Bizim için önemliydi, taraftarımız için de. Bugün her zamanki gibi harikalardı. Birinci sırada bitirmek adına savaşacağız" dedi.



Ligdeki Fatih Karagümrük maçında kadroda yer almamasını değerlendiren başarılı oyuncu, "Bir hastalık durumum söz konusuydu. Kendimi iyi hissetmemiştim ama şu an itibariyle geri döndüğüm için mutluyum. Kendimi güçlü hissediyorum, bir problem yok. Şimdi lige odaklanacağız." ifadelerini kullandı.



UEFA Avrupa Ligi'nde Rennes ile oynayacakları maç için görüşleri sorulan Ferdi Kadıoğlu, "Bizler açısından oldukça önemli bir maç olacak. Elbette, o maçı da kazanmak istiyoruz. Kazanmak adına her şeyi ortaya koyacağız" diye konuştu.



Son olarak farklı pozisyonlarda oynamasını değerlendiren 23 yaşındaki futbolcu, "Biz her maç için en iyisini ortaya koymak istiyoruz. En iyi şekilde hazırlanıyoruz. Ne yapmamız gerektiğini saha içerisinde biliyoruz. 3'lü veya 4'lü oynamışız, çok mühim değil çünkü herkes görevinin bilincinde. Bizler futbolcuyuz. Üst üste maçlar oynuyoruz, Avrupa'da yolumuza devam ediyoruz. Bu sizin iyi bir durumda olduğunuzu gösterir. Biz güçlü bir takımız, kim oynarsa oynasın, sahada kalitesini ortaya koyuyor. Umarım sezon sonuna kadar böyle devam eder." yorumunda bulundu.





