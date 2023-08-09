Ferdi Kadıoğlu: ''Her kupayı kazanmak istiyoruz''

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu, UEFA Konferans Ligi 3.turunda Maribor ile oynanacak karşılaşma öncesi basın toplantısında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ferdi Kadıoğlu: ''Her kupayı kazanmak istiyoruz''
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09 Ağustos 2023 16:10
Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki futbolcusu Ferdi Kadıoğlu Maribor karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu.

"Yarın bizim için iyi bir maç olacak. Taraftarlarımız son maçımızdan keyif almıştır. Umuyorum yarın da aynısını yapabiliriz. Biraz daha zor bir rakibe karşı oynayacağız. Taraftarlarımızla beraber mücadelemizi ortaya koyacağız."

"HER KUPAYI KAZANMAK İSTİYORUZ"

"Her kupayı kazanmak istiyoruz. Yeni oyuncularımız takımda oldukları için çok mutlu. Gerçek liderlerimiz var kadroda. Hocamızla daha önce de beraber çalışmıştık. Şu ana kadar her şey çok iyi gidiyor."

"Şimdiye kadar Konferans Ligi'nde 4 maça çıktım ve 2 gol kaydettim. Umarım daha fazla atabilirim. Bu golleri de sol bek oynarken attım. Daha fazla gol atmayı umuyorum."

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