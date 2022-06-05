Ferdi Kadıoğlu: 'Hedefimiz 4'te 4'

A Milli Takım'da Ferdi Kadıoğlu, 4-0'lık Faroe Adaları karşılaşmasını değerlendirdi.



Kariyerinde ilk kez A Milli Takım'da oynayan Ferdi Kadıoğlu, "İlk maçım için çok heyecanlı ve gururluydum. Net bir galibiyet aldık. 4 maçta 4 galibiyet hedefimiz var. Bu yolda ilerlemek istiyoruz." dedi.



Genç futbolcu sözlerini, "Birbirimize biraz daha alışmamız lazım bugün beni ilk maçımdı. Zamanla saha içinde çok daha iyi anlaşabiliyor hale geleceğimizden eminim." ifadeleriyle tamamladı.





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