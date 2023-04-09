Ferdi Kadıoğlu hayatının imzasını atacak!

Fenerbahçe adına sezonun yıldızı olan Ferdi Kadıoğlu'nu bu yaz bambaşka bir heyecan bekliyor.



Sarı-lacivertli forma ile hem şampiyonluk hem de kupayı kaldırmak isteyen genç yıldız, sezon sonunda kız arkadaşı Sera Vrij ile dünya evine girecek.



Ferdi Kadıoğlu ve Sera'nın bu mutlu günü şimdiden yılın düğünü olmaya aday.





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