Ferdi Kadıoğlu: "Hayalim La Liga!"

A Milli Takım tercihini Türkiye'den yana kullanan Ferdi Kadıoğlu, Ay-Yıldızlılar'ın Riva kampında hayalini açıkladı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Ferdi Kadıoğlu: 'Hayalim La Liga!'
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03 Haziran 2022 09:50
A Milli Takım tercihini Türkiye'den yana kullanan Ferdi Kadıoğlu, Ay-Yıldızlılar'ın Riva kampında Sabah gazetesinden Mustafa Nacar'a konuştu.

Futbolcular olarak sahada iyi mücadele etmek zorunda olduklarını ifade eden 22 yaşındaki kanat oyuncusu, "Seçimimden dolayı çok mutluyum. Stefan Kuntz, Hamit Altıntop, ailem ve Fenerbahçe'den çok büyük destek gördüm. En iyi kararı verdiğimi düşünüyorum." dedi.

Ferdi, "Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'deyken benimle ilgili fikirleri de olmuştu" diye konuştu.

"KISMET OLURSA HAYALİM LA LIGA"

Önceliğinin Fenerbahçe'de devam etmek olduğunun altını çizen Ferdi, "Kısmet olursa La Liga'da forma giyme hayâli kuruyorum" ifadelerini kullandı. 

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