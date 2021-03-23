Ferdi Kadıoğlu hayal kırıklığı yarattı

Sarı-lacivertli takımda gelecek vaat eden yıldızlardan biri olarak gösterilen Ferdi Kadıoğlu'nun son durumu merak ediliyor. 2018-19 sezonunda takıma katılan 21 yaşındaki orta saha halen daha beklenen patlamayı gösteremedi.



Beşiktaş derbisinde de sonradan oyuna giren Ferdi'nin performansı tat vermedi. 2018'den beri yaşanan istikrarsızlığı bir kez daha gözler önüne serdi.



Özellikle ilk 11'e düzenli olarak girememe ve son süreçte sadece maçlara sonradan dahil edilen genç yıldızın geleceği de sorgulanmaya başlandı. Haziran 2022'de sözleşmesi bitecek olan Ferdi, bilhassa Erol Bulut yönetiminde beklenen etkiyi gösteremedi.



