Ferdi Kadıoğlu hayal kırıklığı yarattı

Fenerbahçe'de son 3 sezondur patlama yapması beklenen Ferdi Kadıoğlu'nda istenen gelişmeler bir türlü yaşanmıyor. Genç yıldızın Beşiktaş derbisinde oyuna girdikten sonraki performansı da 2018'den beri devam eden istikrarsızlığı gözler önüne seriyor

Haber; Milliyet
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Ferdi Kadıoğlu hayal kırıklığı yarattı
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23 Mart 2021 08:24
Ferdi Kadıoğlu
Ferdi Kadıoğlu
Fenerbahçe
Sarı-lacivertli takımda gelecek vaat eden yıldızlardan biri olarak gösterilen Ferdi Kadıoğlu'nun son durumu merak ediliyor. 2018-19 sezonunda takıma katılan 21 yaşındaki orta saha halen daha beklenen patlamayı gösteremedi.

Beşiktaş derbisinde de sonradan oyuna giren Ferdi'nin performansı tat vermedi. 2018'den beri yaşanan istikrarsızlığı bir kez daha gözler önüne serdi.

Özellikle ilk 11'e düzenli olarak girememe ve son süreçte sadece maçlara sonradan dahil edilen genç yıldızın geleceği de sorgulanmaya başlandı. Haziran 2022'de sözleşmesi bitecek olan Ferdi, bilhassa Erol Bulut yönetiminde beklenen etkiyi gösteremedi.



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