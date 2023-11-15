Ferdi Kadıoğlu, gözlemcileri tribüne çekiyor

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu, Avrupa'nın dev kulüplerinin gözdesi oldu.
Milli yıldız; İtalya Serie A'dan Napoli, Juventus ve Milan, İngiltere Premier Lig'den; Arsenal, Almanya Bundeliga'dan ise Borussia Dortmund'un transfer listesinde yer alıyor.
ARSENAL YİNE İZLEYECEK
Özellikle Arsenal ve Napoli, 24 yaşındaki yıldızı yakın takibe almış durumda. Trabzonspor maçında Ferdi'yi izleyen ve olumlu rapor veren Arsenal gözlemcileri, A Milli Takım'ın Almanya ve Galler ile oynayacağı maçlarda tribünde olacak.
ŞAMPİYON OLUP GİTMEK İSTİYOR
Geçen yıl kontratını 4 yıl uzatan Ferdi, "Şampiyonluk yaşadıktan sonra Avrupa'ya gideceğim" diyerek kulübe vefa göstermişti. Sarı-lacivertli yönetim, Ferdi için 20 milyon euro'nun altındaki teklifleri dikkate dahi almayı düşünmüyor.
Milli yıldız; İtalya Serie A'dan Napoli, Juventus ve Milan, İngiltere Premier Lig'den; Arsenal, Almanya Bundeliga'dan ise Borussia Dortmund'un transfer listesinde yer alıyor.
ARSENAL YİNE İZLEYECEK
Özellikle Arsenal ve Napoli, 24 yaşındaki yıldızı yakın takibe almış durumda. Trabzonspor maçında Ferdi'yi izleyen ve olumlu rapor veren Arsenal gözlemcileri, A Milli Takım'ın Almanya ve Galler ile oynayacağı maçlarda tribünde olacak.
ŞAMPİYON OLUP GİTMEK İSTİYOR
Geçen yıl kontratını 4 yıl uzatan Ferdi, "Şampiyonluk yaşadıktan sonra Avrupa'ya gideceğim" diyerek kulübe vefa göstermişti. Sarı-lacivertli yönetim, Ferdi için 20 milyon euro'nun altındaki teklifleri dikkate dahi almayı düşünmüyor.