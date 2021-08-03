Ferdi Kadıoğlu görüşme odasına

Fenerbahçe, sözleşmesi gelecek sezon sona erecek Ferdi Kadıoğlu'nun menajeri ile masaya oturmaya hazırlanıyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Ferdi Kadıoğlu görüşme odasına
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03 Ağustos 2021 09:43
Fenerbahçe, sözleşmesi gelecek sezon sona erecek Ferdi Kadıoğlu'nun menajeri ile masaya oturmaya hazırlanıyor.

Kanarya, Alman ekibi Stuttgart'a transfer olan Ömer Faruk Beyaz'daki sıkıntıyı yaşamamak için elini çabuk tutmak istiyor.

Sağ kanatta oynayan 21 yaşındaki Ferdi Kadıoğlu, sol kanat ve forvet arkasında da görev yapabiliyor. Fenerbahçe'nin genç yeteneğinin durumunu takip eden Avrupa kulüpleri de pusuda bekliyor.

Genç yıldız, Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de 49 maçta forma giydi. 5 gol ve 6 asist üretti. 


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