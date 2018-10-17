Ferdi Kadıoğlu: ''Fenerbahçe gibi Ajax, 15. sırada olsa...''

Fenerbahçe'nin sezon başında Hollanda ekibi NEC Nijmegen'den transfer ettiği, takımda süre bulmak istediğini belirtirken Fenerbahçe'nin performansını değerlendirdi ve ilginç ifadelerde bulundu.Hollanda basınına konuşan Ferdi Kadıoğlu, ''Oynamak her zaman güzeldir. Fenerbahçe'de şu an genç takımda süre alıyorum. Genç futbolcu olarak sabırlı olmam gerekiyor. Daha 19 yaşındayım.Çok güzel bir şehirde üst düzey antrenman sahalarında çalışıyorum.'' sözlerini kullandı.Fenerbahçe'nin ligdeki durumu hakkında da konuşan genç futbolcu, ''Malesef Fenerbahçe ligde çok kötü gidiyor. Bu kulübün üst sıralarda olması gerekiyor.Aynısı bizim için de geçerli.'' dedi.Teknik direktör Phillip Cocu'yu da değerlendiren Ferdi, ''Basında yazılanları ben de okuyorum ama bir bilgim yok. Umarım en kısa süre içinde iyi sonuçlar almaya başlarız.'' diye konuştu.İstanbul'daki yaşantısı hakkında konuşan 19 yaşındaki futbolcu, ''Burada insanlar sizi hep tanıyor. Bir yere gitmem gerektiğinde en az 5 kez fotoğraf çektiriyorum. İstanbul'daki yaşam Nijmegen'den oldukça farklı.'' diyerek sözlerini bitirdi.