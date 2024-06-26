Ferdi Kadıoğlu, EURO24'e damga vurdu

A Milli Takım'ın yıldızı Ferdi Kadıoğlu oynadığı 3 maçta tam 10 kilit pas atarak turnuvaya damga vurdu.

Ferdi Kadıoğlu, EURO24'e damga vurdu
Avrupa Şampiyonası'nda Çekya'yı mağlup ederekn son 16'ya yükselen A Milli Takım'da yıldız oyuncu Ferdi Kadıoğlu turnuvaya adeta damga vurdu.

24 yaşındaki sol bek oynadığı 3 maçta 10 kilit pas vermeyi başardı. Ferdi Kadıoğlu'nun önünde yalnızca 13 kilit pas veren Christian Eriksen ve 11 kilit pas veren Kevin De Bruyne yer aldı.

Ferdi Kadıoğlu, Toni Kroos, Joshua Kimmich ve İlkay Gündoğan gibi isimleri arkasında bırakmayı başardı.

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya32108267
2İsviçre31205325
3Macaristan310225-33
4İskoçya301227-51
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