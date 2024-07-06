Ferdi Kadıoğlu, EURO 2024'te göz doldurdu!

A Milli Futbol Takımı'da Ferdi Kadıoğlu, performansıyla turnuvada göz doldurdu.

Ferdi Kadıoğlu, EURO 2024'te göz doldurdu!
A Milli Futbol Takımı'nın yıldız sol beki Ferdi Kadıoğlu, Avrupa Şampiyonası'na performansıyla damga vurdu.

Turnuvanın en formda isimlerinden olan Ferdi Kadıoğlu, performansıyla göz doldurdu.

Ferdi Kadıoğlu, A Milli Takım formasıyla EURO 2024'te en fazla ikili mücadele kazanan (35), top kapan (12), sahipsiz top kazanan (25) ve şut pası veren (12) oyuncu oldu.

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya32108267
2İsviçre31205325
3Macaristan310225-33
4İskoçya301227-51
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