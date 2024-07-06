Ferdi Kadıoğlu, EURO 2024'te göz doldurdu!
A Milli Futbol Takımı'da Ferdi Kadıoğlu, performansıyla turnuvada göz doldurdu.
A Milli Futbol Takımı'nın yıldız sol beki Ferdi Kadıoğlu, Avrupa Şampiyonası'na performansıyla damga vurdu.
Turnuvanın en formda isimlerinden olan Ferdi Kadıoğlu, performansıyla göz doldurdu.
Ferdi Kadıoğlu, A Milli Takım formasıyla EURO 2024'te en fazla ikili mücadele kazanan (35), top kapan (12), sahipsiz top kazanan (25) ve şut pası veren (12) oyuncu oldu.
Turnuvanın en formda isimlerinden olan Ferdi Kadıoğlu, performansıyla göz doldurdu.
Ferdi Kadıoğlu, A Milli Takım formasıyla EURO 2024'te en fazla ikili mücadele kazanan (35), top kapan (12), sahipsiz top kazanan (25) ve şut pası veren (12) oyuncu oldu.
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|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Almanya
|3
|2
|1
|0
|8
|2
|6
|7
|2
|İsviçre
|3
|1
|2
|0
|5
|3
|2
|5
|3
|Macaristan
|3
|1
|0
|2
|2
|5
|-3
|3
|4
|İskoçya
|3
|0
|1
|2
|2
|7
|-5
|1