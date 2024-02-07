Ferdi Kadıoğlu'dan transfer açıklaması!

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu, Gaziantep FK maçında dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Ferdi Kadıoğlu'dan transfer açıklaması!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Şubat 2024 23:09
Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu, Gaziantep FK maçında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Ferdi Kadıoğlu yaptığı açıklamada, "Benim için en önemlisi Fenerbahçe! Kupalar için savaşıyorum. Bunun için buradayım. Sonrasında neler olur bilemeyiz." dedi.

Ferdi ayrıca, "Benim şu andaki amacım kazanabileceğimiz 4 kupayı kazanmak. Ben de bunun için elimden gelenin en iyisini yapacağım." ifadelerini kullandı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery