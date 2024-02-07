Ferdi Kadıoğlu'dan transfer açıklaması!

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu, Gaziantep FK maçında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Ferdi Kadıoğlu yaptığı açıklamada, "Benim için en önemlisi Fenerbahçe! Kupalar için savaşıyorum. Bunun için buradayım. Sonrasında neler olur bilemeyiz." dedi.
Ferdi ayrıca, "Benim şu andaki amacım kazanabileceğimiz 4 kupayı kazanmak. Ben de bunun için elimden gelenin en iyisini yapacağım." ifadelerini kullandı.
Ferdi Kadıoğlu yaptığı açıklamada, "Benim için en önemlisi Fenerbahçe! Kupalar için savaşıyorum. Bunun için buradayım. Sonrasında neler olur bilemeyiz." dedi.
Ferdi ayrıca, "Benim şu andaki amacım kazanabileceğimiz 4 kupayı kazanmak. Ben de bunun için elimden gelenin en iyisini yapacağım." ifadelerini kullandı.