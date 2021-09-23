Ferdi Kadıoğlu: "Çok mutluyum"

Fenerbahçe'nin Giresunspor maçı sonrasında Ferdi Kadıoğlu açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ferdi Kadıoğlu: 'Çok mutluyum'
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23 Eylül 2021 22:08
Fenerbahçe'nin Giresunspor'u 2-1 yendiği maçta ilk golü atan Ferdi Kadıoğlu açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Ferdi Kadıoğlu "Çok mutluyum, gol için de aynı şekilde. Özellikle 2. dakikada attığımız golden sonra çok mutlu olduk. Sonrasında oyundan düştüğümüz anlar oldu, pres yetersizdi, hakim olamadık. 2. yarıda kendi oyunumuzu geliştirdik, ritmi arttırdık, 2-0 yaptık ama rakibe gol imkanı verdik, şanslar verdik, sonuç olarak 3 puan için mutluyuz. Kendimizi geliştirerek devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.


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