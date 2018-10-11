Ferdi Kadıoğlu: ''Cocu medyanın saldırısı altında...''

'nin sezon başında'den transfer ettiği genç orta saha oyuncusu, milli maç arasında Hollanda basınına açıklamalarda bulundu.Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'de geçirdiği günleri anlatırken, son dönemin eleştirilen ismiile ilgili soruyu da yanıtladı.Futbol dışında her şeyin çok iyi olduğunu söyleyen Ferdidedi.Fenerbahçe'de başarılı olmak için çok çalışması gerektiğini söyleyen genç oyuncuşeklinde konuştu.Cocu ve takımın durumunun sorulması üzerinde Ferdi Kadıoğlu,ifadelerini kullandı.