Ferdi Kadıoğlu: "Çılgınlık!"

Fenerbahçeli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, Başakşehir karşılaşmasının ardından konuştu.

Haber; Sporx.com
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Ferdi Kadıoğlu: 'Çılgınlık!'
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19 Nisan 2023 23:06
Fenerbahçe'nin önemli isimlerinden Ferdi Kadıoğlu, Başakşehir maçının ardından görüşlerini aktardı.

Milli oyuncu, "Çılgıncaydı! Geçen hafta, bugün son dakika. Fenerbahçe'ye 'Yapamazsın' dememek gerekiyor. Geri dönmesini biliyoruz. Takımımla gurur duyuyorum. Yine yaptık. Çok duygusalım." dedi.

Ferdi ayrıca, "Sonuna kadar mücadele edeceğiz. İki kupayı da kazanmak istiyoruz. Taraftarların da bizi desteklemesini istiyoruz. Biz bu sayede rakiplerin üstesinde baskı kurabiliriz. Hep birlikte inanmalıyız. Bence futbol dünyanın en iyi sporu." sözlerini kullandı.

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