Ferdi Kadıoğlu cezalı duruma düştü

Fenerbahçe'nin Karagümrük'e konuk olduğu karşılaşmada Ferdi Kadıoğlu, gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.
Karşılaşmanın 42. dakikasında Ferdi Kadıoğlu, topsuz alanda Levent Mercan'a yaptığı hareket sonrası sarı kartla cezalandırıldı. Bu sarı kartla Milli oyuncu, Ankaragücü maçında cezalı duruma düştü.
Ferdi Kadıoğlu bu sezon Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de 24 maçta 1 gol 3 asist üreterek takımına katkı sağlamıştı.
Karşılaşmanın 42. dakikasında Ferdi Kadıoğlu, topsuz alanda Levent Mercan'a yaptığı hareket sonrası sarı kartla cezalandırıldı. Bu sarı kartla Milli oyuncu, Ankaragücü maçında cezalı duruma düştü.
Ferdi Kadıoğlu bu sezon Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de 24 maçta 1 gol 3 asist üreterek takımına katkı sağlamıştı.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ