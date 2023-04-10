Ferdi Kadıoğlu cezalı duruma düştü

Ferdi Kadıoğlu Karagümrük maçında gördüğü sarı kartın ardından Ankaragücü maçı öncesi cezalı duruma düştü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ferdi Kadıoğlu cezalı duruma düştü
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10 Nisan 2023 21:19
Fenerbahçe'nin Karagümrük'e konuk olduğu karşılaşmada Ferdi Kadıoğlu, gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Karşılaşmanın 42. dakikasında Ferdi Kadıoğlu, topsuz alanda Levent Mercan'a yaptığı hareket sonrası sarı kartla cezalandırıldı. Bu sarı kartla Milli oyuncu, Ankaragücü maçında cezalı duruma düştü.

Ferdi Kadıoğlu bu sezon Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de 24 maçta 1 gol 3 asist üreterek takımına katkı sağlamıştı.

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