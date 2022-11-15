Ferdi Kadıoğlu; Bir yıldızın anatomisi

Ferdi Kadıoğlu, Hollanda'nın NEC Nijmegen takımından Fenerbahçe'ye transfer edildiğinde yıl 2018'di. Ali Koç yeni başkan seçilmiş, sportif direktör olarak Comolli'yi, teknik direktör olarak Cocu'yu göreve getirmişti. O zaman henüz 19 yaşında olan ve 4 yıllık imza atan Ferdi, geride kalan 5 yılda hem kendini hem de futbolunu geliştirdi. Forvet arkası olarak transfer edilmesine rağmen yıllar içerisinde defansif yönünü geliştirerek üst seviye bir bek oyuncusuna dönüştü. İlk sezonunu U21 takımında geçiren, 10 maçta görev alan ve A Takım'la sadece 1 Türkiye Kupası karşılaşmasında görev yapan Ferdi, toplam 898 dakika forma giydi.



20 MAÇTA 1723 DAKİKA OYNADI



2019-20'de 23'ü Süper Lig, 8'i Türkiye Kupası, 1'i U19 olmak üzere 32 karşılaşmada 1539 dakika sahada kaldı. 6 gol-5 asistlik katkı verdi. 2020-21'de 26 lig, 4 kupa olmak üzere 958 dakika oynarken 1 gol-4 asistlik performans sergiledi. Geçen sezon 38 maça çıktı (28 lig-9 Avrupa- 1 kupa). 2901 dakikada 3 gol-3 asist yaptı. Bu sezon ise 12'si lig, 8'i Avrupa kulvarında 20 maçta 1723 dakika sahadaydı. 2 asist üretti. Fenerbahçe'nin Giresun'a yenildiği maçta ise takımı adına sahanın en iyisi olmayı başardı. Yönetim başta Napoli olmak üzere birçok Avrupa kulübünün takip ettiği Ferdi'yi takımda tutmakta zorlanacak gibi görünüyor.



8 FUTBOLCU GERİ DÖNÜYOR



Dünya Kupası arası, Fenerbahçe'ye iyi gelecek. Sakatlıkları bulunan İrfan Can Eğribayat, Luan Peres, Gustavo, Nazım, Mert Hakan, Lincoln, Emre Mor ve Joshua King forma rekabetine girip, Jesus'un elini güçlendirecek. Portekizli hoca özellikle Peres, Gustavo ve King'i çok aramıştı. Savunmada 3'lü oynayan Fenerbahçe mecburen 4'lüye dönmüştü. Peres'in yokluğunda Szalai her maçta oynarken, dinlenme şansı bulamadı. Valencia ve Batshuayi ikilisine rağmen King'in dönüşü hücuma alternatif olacak.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ