Ferdi Kadıoğlu: "Beni lig başlayınca görün"

Fenerbahçe'nin genç yeteneği Ferdi Kadıoğlu, kendini iyi hissettiğini belirtti.

Ferdi Kadıoğlu: 'Beni lig başlayınca görün'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Mayıs 2020 13:06
Salgın döneminde evde bireysel çalışmalarını aksatmadan sürdüren Fenerbahçe'nin genç yeteneği Ferdi Kadıoğlu, kendini iyi hissettiğini söyledi.

Önceki gün gruplar halinde yapılan çalışmada yer alan 20 yaşındaki oyuncu, "Evde olduğumuz dönemde programı harfiyen uyguladım. Şu anda fitim. Takımla birlikte topla çalışmalara da yakında başlarız. Lig başladığında takıma maksimum katkıyı yapacağım" dedi.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için