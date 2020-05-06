Ferdi Kadıoğlu: 'Beni lig başlayınca görün'

Salgın döneminde evde bireysel çalışmalarını aksatmadan sürdüren Fenerbahçe'nin genç yeteneği Ferdi Kadıoğlu, kendini iyi hissettiğini söyledi.
Önceki gün gruplar halinde yapılan çalışmada yer alan 20 yaşındaki oyuncu, "Evde olduğumuz dönemde programı harfiyen uyguladım. Şu anda fitim. Takımla birlikte topla çalışmalara da yakında başlarız. Lig başladığında takıma maksimum katkıyı yapacağım" dedi.
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Önceki gün gruplar halinde yapılan çalışmada yer alan 20 yaşındaki oyuncu, "Evde olduğumuz dönemde programı harfiyen uyguladım. Şu anda fitim. Takımla birlikte topla çalışmalara da yakında başlarız. Lig başladığında takıma maksimum katkıyı yapacağım" dedi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın