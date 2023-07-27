Ferdi Kadıoğlu ayakta alkışlandı!

Fenerbahçe'nin yıldız ismi Ferdi Kadıoğlu, dün akşam Zimbru filelerine gönderdiği klas golle taraftarını mest etti. Ülker Stadı'ndaki tribünler, başarılı oyuncuyu ayakta alkışladı.
Yeni sezona iddialı transferlerle giriş yapan Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi Ön Eleme maçında dün Zimbru ile karşı karşıya geldi. Takımın başarılı ismi Ferdi Kadıoğlu ayakta alkışlanacak bir gole imza attı. Genç orta saha oyuncusu, maçın 11. dakikasında ceza sahası dışından rakip kaleye gönderdiği klas golle takımını 1-0 öne geçirdi. 23 yaşındaki Milli futbolcunun bu golünden sonra hem Ülker Stadı'ndaki tribünler hem de sosyal medya yıkıldı! Ferdi için övgü dolu yorumlar yapıldı.
TADIC İLE UYUM YAKALADILAR
Mücadelenin 11. dakikasında sahneye çıkan Ferdi, harika bir gol atarak ağları havalandırdığında golün asistti yıldız futbolcu Tadic'den geldi. Sırp oyuncu da maça mükemmel bir başlangıç yapmış oldu ve taraftarı coşturdu aynı zamanda Ferdi ile girdiği pas alışverişleriyle de geleceğe yönelik çok iyi bir izlenim verdi.
Yeni sezona iddialı transferlerle giriş yapan Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi Ön Eleme maçında dün Zimbru ile karşı karşıya geldi. Takımın başarılı ismi Ferdi Kadıoğlu ayakta alkışlanacak bir gole imza attı. Genç orta saha oyuncusu, maçın 11. dakikasında ceza sahası dışından rakip kaleye gönderdiği klas golle takımını 1-0 öne geçirdi. 23 yaşındaki Milli futbolcunun bu golünden sonra hem Ülker Stadı'ndaki tribünler hem de sosyal medya yıkıldı! Ferdi için övgü dolu yorumlar yapıldı.
TADIC İLE UYUM YAKALADILAR
Mücadelenin 11. dakikasında sahneye çıkan Ferdi, harika bir gol atarak ağları havalandırdığında golün asistti yıldız futbolcu Tadic'den geldi. Sırp oyuncu da maça mükemmel bir başlangıç yapmış oldu ve taraftarı coşturdu aynı zamanda Ferdi ile girdiği pas alışverişleriyle de geleceğe yönelik çok iyi bir izlenim verdi.