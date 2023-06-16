Ferdi Kadıoğlu attı, VAR müdahale etti!

Ferdi Kadıoğlu'nun Letonya karşısında kaydettiği gol faul gerekçesiyle iptal edildi. İşte detaylar...

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Ferdi Kadıoğlu attı, VAR müdahale etti!
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16 Haziran 2023 22:36
Türkiye'nin Letonya ile karşı karşı geldiği maçta Ferdi Kadıoğlu'nun golü geçersiz sayıldı.

39. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Ferdi, rakibinden sıyırılıp çaprazdan topu ağlara gönderdi ve milli takımı 2-0 öne geçirdi.

Pozisyon sonrası hakem Tamas Bognar, VAR'a davet edildi. Golü monitörden izleyen Bognar, Ferdi'nin rakibi Savalnieks'e faul yaptığını işaret etti ve golü geçersiz saydı.

İptal edilen golün ardından Ferdi Kadıoğlu sarı kart gördü.

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