Ferdi Kadıoğlu attı, VAR müdahale etti!

Türkiye'nin Letonya ile karşı karşı geldiği maçta Ferdi Kadıoğlu'nun golü geçersiz sayıldı.
39. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Ferdi, rakibinden sıyırılıp çaprazdan topu ağlara gönderdi ve milli takımı 2-0 öne geçirdi.
Pozisyon sonrası hakem Tamas Bognar, VAR'a davet edildi. Golü monitörden izleyen Bognar, Ferdi'nin rakibi Savalnieks'e faul yaptığını işaret etti ve golü geçersiz saydı.
İptal edilen golün ardından Ferdi Kadıoğlu sarı kart gördü.
39. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Ferdi, rakibinden sıyırılıp çaprazdan topu ağlara gönderdi ve milli takımı 2-0 öne geçirdi.
Pozisyon sonrası hakem Tamas Bognar, VAR'a davet edildi. Golü monitörden izleyen Bognar, Ferdi'nin rakibi Savalnieks'e faul yaptığını işaret etti ve golü geçersiz saydı.
İptal edilen golün ardından Ferdi Kadıoğlu sarı kart gördü.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ