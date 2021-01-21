Ferdi Kadıoğlu ameliyat olabilir

Fenerbahçe'nin genç oyuncularından Ferdi Kadıoğlu'nun ameliyat olma ihtimali var.

Haber; Fanatik
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Ferdi Kadıoğlu ameliyat olabilir
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21 Ocak 2021 13:30
Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu, sakatlığı nedeniyle son anda Ankaragücü maçının kadrosundan çıkartılmıştı.

Fanatik Gazetesi'nde yer alan habere göre; Omzundan sorun yaşayan genç yıldız Sivas'a da götürülmedi. 21 yaşındaki oyuncuyu daha önce platin takılmıştı. Ferdi, yapılacak muayenenin ardından bu platinlerin alınması için ameliyat masasına yatabilir.

Genç futbolcu, ekim ayında da omzundaki ağrılar nedeniyle takımından ayrı kalmış, Trabzonspor ve Antalyaspor maçlarında forma giyememişti. Ferdi bu sezon 17 resmi maçta 1 gol atıp 3 asist yaptı.



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