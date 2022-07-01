Ferdi Hardal'dan iki altın madalya birden!

Milli halterci Ferdi Hardal, 19. Akdeniz Oyunları'nda silkme ve koparmada 2 altın madalya kazandı.



KOPARMA



Cezayir'in Oran kentinde gerçekleştirilen oyunlarda halter branşında müsabakalar yapıldı.



Erkekler 61 kiloda podyuma çıkan Ferdi Hardal, koparmada 124 kiloluk kaldırışıyla altın madalyanın sahibi oldu.



Mısırlı Ahmed Eltamadi 120 kiloyla ikinciliği, Tunuslu Amine Bouhijbha 116 kiloyla üçüncülüğü elde etti.



SİLKME



Erkekler 61 kiloda podyuma çıkan Ferdi Hardal, silkmede 153 kiloluk kaldırışıyla altın madalyanın sahibi oldu. Milli sporcu koparmada da 124 kiloluk kaldırışla altın madalyaya uzanmıştı.



Mısırlı Ahmed Eltamadi 152 kiloyla ikinciliği, Tunuslu Amine Bouhijbha 150 kiloyla üçüncülüğü elde etti.









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