Ferdi'den taraftara çağrı: "Lütfen beni küfürlü tezahüratla çağırmayın"

F.Bahçeli Ferdi Kadıoğlu'nun taraftardan ricası var. Genç yıldız geçtiğimiz günlerde bir restoranda bir araya geldiği taraftarlardan tribüne davet edilirken yapılan küfürlü tezahüratın değiştirilmesini istedi.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Ferdi'den taraftara çağrı: 'Lütfen beni küfürlü tezahüratla çağırmayın'
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23 Kasım 2022 09:04
Ferdi Kadıoğlu
Ferdi Kadıoğlu
Fenerbahçe
Fenerbahçe'de son iki sezonda büyük çıkış göstererek Jorge Jesus'un jokeri olan Ferdi Kadıoğlu'nun taraftarlardan iki küçük bir ricası var.

Geçtiğimiz hafta yemek yediği bir restoranda yanına gelen taraftarlarla sohbet eden milli futbolcu tribünlere çağrılırken yapılan küfürlü tezahüratın yerine küfürsüz bir tezahürat yapılmasından çok mutlu olacağını ifade etti.

"SAHAYA YABANCI MADDE ATMAYIN"

Genç yıldız ayrıca "Türkiye'de nedense korner atılırken tüm statlarda rakip futbolcuya yabancı madde atılıyor. Buna bir son vermek gerekli bence. Bizim stadımızda taraftar bunun startını verse ve hiçbir yerde bu yaşanmasa ne iyi olur. Biz zaten iyi ve güçlü bir takımız ve son saniyeye kadar galibiyet için savaşan ekibiz. Bu gibi maçı geren şeyler sadece zaman kaybı ve rakibi hırslandırır" dedi.  

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