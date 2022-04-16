Ferdi: 'Altay'a teşekkür etmeliyiz'

Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu, Göztepe mücadelesinin ardından açıklamalarda bulundu.



Ferdi, "Kazandığımız için mutluyuz. Bizim için önemliydi. Çok fazla final oynuyoruz çünkü gelecek sene Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyoruz. İlk yarıda çok fazla pozisyonlar verdik. Altay Bayındır'a teşekkür etmeliyiz. İkinci yarı daha iyiydik ve kazandık." diye konuştu.



Genç futbolcu ayrıca, "Kendimi iyi ve güçlü hissediyorum. İleride daha çok gol atmak ve asist yapmak istiyorum." dedi.





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