Ferat Üngür kimdir kaç yaşındadır? O Ses Türkiye şampiyonu Ferat Üngür'ün bilinmeyenleri

Ferat Üngür kimdir ve kaç yaşındadır? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz. O Ses Türkiye'de şampiyon olan Ferat Üngür hakkında tüm merak edilenleri sizler için yanıtladık.

28 Ocak 2019 05:32
Ferat Üngür kimdir kaç yaşındadır? O Ses Türkiye şampiyonu Ferat Üngür'ün bilinmeyenleri
Ferat Üngür hakkında tüm bilgiler burada! Acun Ilıcalı'nın yarışma programı O Ses Türkiye'de birinci olarak gündeme gelen Ferat Üngür bugünlerde kaç yaşında ve nereli olduğu Google'da merakla araştırılıyor. Peki Ferat Üngür ne dedi? İşte tüm detaylarla sizlerleyiz... O SES TÜRKİYE BİRİNCİSİ FERAT ÜNGÖR KİMDİR, NERELİDİR?
Ferat Üngör, O Ses Türkiye'de söylediği Zülfü Kaküllerin Amber Misali türküsü ile herkesi kendine hayran bıraktı. Söylediği türküler ile ekranları başında olan herkese başka diyarlara götüren Ferat Üngör, dört jüri arasından Murat Boz'u tercih etti.

Aslen Diyarbakır'lı olan Ferhat Üngör, jüri üyelerini kendine hayran bıraktı. Yarı finalde Turnalar şarkısı ile mükemmel bir performans sergileyen Ferat Üngör halkın takdirini kazandı ve Murat Boz ile birlikte finalde yarışma adayı oldu.




O SES TÜRKİYE'DE KİMLER FİNALİST OLDU?

Beyazıt Öztürk'ün takımı

Gülce Kahtalı,

Barış ve Baran Solar,

Umut Kaç

Murat Boz'un takımı

Bartu Gülhan,

Ferat Üngür

Hadise'nin takımı

Anıl Şimşek

Seda Sayan

Hiçbir yarışmacısı finale katılamadı

O SES TÜRKİYE ŞAMPİYONU BELLİ OLDU MU?

O Ses Türkiye yarışmasının 2019 yılı şampiyonu gerçekleşen final gecesiyle birlikte belli oldu. Finale kalan Gülce Kahtalı, Barış-Baran Solar kardeşler, Umut Kaç, Bartu Gürhan, Ferat Üngür ve Anıl Şimşek olmuştu.

Halk tarafından gerçekleşen SMS oylamasıyla birlikte O Ses Türkiye 2018-2019 sezonunun şampiyonu Murat Boz'un takımından Ferat Üngür oldu.

GEÇEN SENE KİM BİRİNCİ OLMUŞTU?

Tüm jüri üyelerinin en az bir kişiyi finale taşımayı başardığı final bölümünde son ikiye kalan ile Lütfiye ve Yener-Ümit ikilisi ikişer performans daha sergiledi. Sms oylaması sonucunda Lütfiye Özipek şampiyon oldu.

O SES TÜRKİYE BÜYÜK ÖDÜLÜ NEYDİ?

O Ses Türkiye 2019 büyük ödülü belli oldu. O Ses türkiye bu sezon kazanan yarışmacı 2019 model Toyota Corolla Hibrit sahip olacak. Tv8 ekranlarında yayınlanan programın galibi 2019 model Toyota corolla Hibrit'in sahibi olacak. O Ses Türkiye büyük ödülü değeri 500 bin tl yakın olduğu biliniyor.

 

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