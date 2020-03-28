'Fenomen Ronaldo bizimle dalga geçiyordu'

Milan'ın efsane savunma oyuncularından Alessandro Costacurta, kendi döneminden Brezilyalı Fenomen Ronaldo'nun şu anki futbol oyun temposuna uyum sağlayabilecek tek oyuncu olduğunu söyledi.Costacurta SkySport'a verdiği röportajda Ronaldo'nun gördüğü en iyi futbolcu olduğunu söyleyerek "Bizim zamanımızda oynayanlardan sadece Fenomen Ronaldo şu anki futbola adapte olabilir. Ben, Maldini, Cannavaro, Nesta, Ferrara gibi zamanın en iyi defanslarını yere yatırırken bizimle eğleniyordu. Tam bir pislikti." sözlerini kullandı.Kariyeri boyunca sadece Milan'da 20 sezon forma giyen Costacurta'nın 670'e kırmızı siyahlı formayla 670'e yakın resmi maçı bulunuyor.