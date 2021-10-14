Fenomen Ronaldo: 'Ballon d'Or adayım Benzema'

Efsane golcü Ronaldo, Ballon d'Or için adayının Karim Benzema olduğunu söyledi.



Fransız yıldızın ödülü hak ettiğini belirten Brezilyalı isim, "Şu anda en iyi forvet. Son 10 yılda inanılmaz bir seviyeye geldi ve en önemlisi, o bir şampiyon. Benim adayım kuşkusuz Benzema. Yoksa siz öyle düşünmüyor musunuz?" şeklinde bir paylaşım yaptı.



Bu sezona fırtına gibi bir giriş yapan 33 yaşındaki golcü, 10 maçta 10 gol attı, 7 de asist yaptı.





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