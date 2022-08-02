Fenervahçe ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off kurası çekildi, Fenerbahçe ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenervahçe ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
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02 Ağustos 2022 12:42
UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda eşleşmeler belli oldu.

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Slovacko'yu elemesi halinde, Play-Off Turu'nda Avusturya Wien ile karşılaşacak. 

Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda Malmö - Diddeleng eşleşmesinin galibiyle oynayacak.




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