UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda eşleşmeler belli oldu.
Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Slovacko'yu elemesi halinde, Play-Off Turu'nda Avusturya Wien ile karşılaşacak.
Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda Malmö - Diddeleng eşleşmesinin galibiyle oynayacak.
Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Slovacko'yu elemesi halinde, Play-Off Turu'nda Avusturya Wien ile karşılaşacak.
Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda Malmö - Diddeleng eşleşmesinin galibiyle oynayacak.
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