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Fenerbhaçe- Zenit maçına Fransız hakem

UEFA Avrupa Ligi son 32 maçında oynanacakFenerbahçe-Zenit maçını Fransız hakem Buquet yönetecek

Kaynak: AA
Fenerbhaçe- Zenit maçına Fransız hakem
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10 Şubat 2019 13:35
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Rusya temsilcisi Zenit ile 12 Şubat Salı günü İstanbul'da oynayacağı ilk maçı Fransız hakem Ruddy Buquet yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Ülker Stadı'nda saat 20.55'te oynanacak karşılaşmada Ruddy Buquet'in yardımcılıklarını Guillaume Debart ve Julien Pacelli yapacak. Karşılaşmada Cyril Mugnier de dördüncü hakem olarak görev alacak.

Amaury Delerue ve Jerome Miguelgorry ise maçta ilave yardımcı hakem olacak.

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