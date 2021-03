Fenerbahçe'yi zirveye ortak eden 10 karar

Trabzon Medical Park Stadı'ndaki maçın başlama vuruşundan önce herkesi hayrete düşüren Fenerbahçe'nin yepyeni saha dizilişi, karşılaşma sonrası Erol Bulut'u haklı çıkardı. Sarı lacivertli ekip hem sezonun en keyif veren futbolunu oynadı hem de 3 puanı alarak "Bensiz şampiyonluk yarışı olmaz" dedi.



Evinde peş peşe Galatasaray, Başakşehir ve Göztepe'ye kaybederek sıkıntılı bir süreç yaşayan Erol Bulut, sallanmaya başlayan koltuğunu aldığı bir dizi riskli kararla kurtararak hem Fenerbahçe'nin iddiasını sürdürdü hem de teknik adamlık yetilerini sorgulayanlara cevabını sahada vermiş oldu. Fenerbahçe için her zaman en zor deplasman olarak görülen Trabzon'da karşılaşmanın başlama vuruşundan önce herkesi hayrete düşüren yepyeni saha dizilişi Erol Bulut'u haklı çıkardı ve sarı lacivertli ekip hem sezonun en keyif veren futbolunu oynadı hem de 3 puanı alarak "Bensiz şampiyonluk yarışı olmaz" dedi.



Nwakaeme'ye Gökhan çözümü



1- Böylesine kritik bir maç öncesi Caner'in biletini kesti. Bu takımı çökertebilirdi bu kararı Trabzon dönüşüne bırakabilirdi, risk aldı.



2- Nwakaeme gibi sert ve hızlı bir forvet karşısında Gökhan'ın tecrübesini, Nazım'ın enerjisine tercih etti. Gökhan Gönül'e bir

anlamda yeniden doğuş fırsatı sundu. Gökhan da her şeyini sahaya yansıtarak hem defansta hem hücumda etkili bir oyun ortaya koydu.



3- Çok beğenilen Serdar-Szalai tandemini böylesine bir ölüm-kalım maçında değiştirme riskini alıp göbeği Serdar-Tisserand'dan oluşturdu.



Ön liberoda Jose Sosa farkı



4- Caner'in yokluğunda herkes Novak'ı sol bek beklerken bir başka risk alıp, Szalai'yi o bölgeye çekti. Macar futbocu kötü oynasa ve Fenerbahçe kaybetse çok büyük eleştiri almayı göze aldı.



5- Fenerbahçe formasıyla bir kez bile ön libero oynamayan Sosa'ya bu görevi verdi. Gustavo'nun yerine daha ofansif bir ön libero portresi çizen Sosa sayesinde takım ilk kez bu kadar önde oynadı ve rakibine 90 dakika baskı uyguladı, seyredenlere keyif verdi.



6- Bakasetas'ı kilitleyecek ismi belirleyecekler elbette onu en iyi tanıyanlardı. Burada devreye Alanya'da Yunan oyuncuyu parlatan isimler Mehmet Yozgatlı ve analist İbrahim Menderes girdi. Görev Mert Hakan Yandaş'a verilirken, Ozan varken yapılan bu tercih olumsuz bir sonuçta Bulut'un sonunu getirecek kadar riskliydi.



Ferdi Kadıoğlu riski sonuç verdi



7- Takımın haftalardır en etkili ismi olan Valencia kesildi. Kanatta Osayi Samuel oynarken, gole en yakın isim olarak da Thiam öne itildi.



8- Mesut ve Pelkas'a geniş alan açtı ve yaratıcılıklarını öne çıkarma fırsatı sundu.



9- Bulut'un cesur kararlardan biri de ikinci yarıda iyice oyundan düşen Mesut'u oyundan çıkarmak oldu. Bir dünya yıldızını, böyle bir büyük markayı her hoca 66'da oyundan alamaz. Bu hamle ağır ağır çöken orta sahayı tekrar diriltti



10- Uzun süredir forma hasreti yaşayan Ferdi Kadıoğlu'nu 74'te oyuna almakta riskli bir karardı. Mücadeleyi çok sevmeyen Ferdi'nin gol öncesinde topu kapışı, akıl dolu pası Erol Bulut'u haklı çıkaran doğrulardan biri olarak geceye damga vurdu.