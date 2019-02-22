Fenerbahçe'yi yıkan Azmoun: 'Basit bir futbolcuyum'

3-1 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'nde tur atlayan Zenit'te takımının iki golünü kaydedenmaçın ardından açıklamalarda bulundu.Taraftarı öven Sardar Azmoun, "Taraftarın performansı harikaydı. Bunu daha önce görmemiştim. Bu, iyi performans için ek motivasyon veriyor. Bunun için onlara teşekkür ediyorum" dedi.Sardar Azmoun sözlerini "Sadece sahadayken işini yapan basit bir genç futbolcuyum. Teknik ekipte güçlü analistlere sahibiz. İlk maçtan sonra yapmamız gereken her şeyi söylediler ve bunları yaptık" ifadeleriyle tamamladı.