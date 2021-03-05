Fenerbahçe'yi Tisserand yaktı!

Fenerbahçe'nin Kongolu savunmacısı Tisserand, Antalyaspor maçında iki kritik hata yaptı. İlkinde yanlış pası, Antalyaspor'u öne geçiren golle sonuçlandı. İkincisinde ise yan topta Altay'la anlaşamadı, Szalai'nin müdahalesi golü önledi.

, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'yi Tisserand yaktı!
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05 Mart 2021 09:35
Marcel Tisserand
Marcel Tisserand
Fenerbahçe
Marcel Tisserand, bu sezon inişli çıkışlı performansıyla dikkat çekti. Kongolu oyuncu, 3-0 kaybedilen Yeni Malatya maçında yaptığı penaltı ve hatalarıyla adeta dibe vurmuştu.

28 yaşındaki futbolcu daha sonra toparlandı ve sakatlanana kadar savunmanın vazgeçilmez isimlerinden oldu. Ancak Tisserand, dün yine çok kötü bir maç çıkarttı. Attığı hatalı pasta araya giren Fredy, topu Fenerbahçe ağlarına gönderdi. Kongolu stoper, daha sonra bir duran topta Altay'la anlaşmazlık yaşayarak arkadaşının pozisyonunu da bozdu. Top tam Antalyasporlu oyuncunun önünde kalacakken son anda araya giren Szalai, bir anlamda golü önlemiş oldu.

Dünkü maçta Fenerbahçe'nin en vasat isimleri arasında yer alan Tisserand'ın, Serdar Aziz'in cezasını tamamlamasıyla birlikte Konya'da kulübeye dönmesi bekleniyor.



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