Fenerbahçe'yi sezon sonu bekleyen tehlike

'de yönetimi gelecek sezon büyük bir tehlike bekliyor.çerçevesinde zararını yeni sezon itibariyle sıfırlamak zorunda olan kulüp, bu mali tablo içinde bir de yeni bir kadro kurmaya çalışacak.Takımın şu anda en değerli üç ismi kiralık. Slimani, Benzia ve Ayew gelecek sezon sözleşmesi bulunan kulüplerine dönecek. Mevcut finansal şartlarda bu isimlerin satın alınması ya da tekrar kiralanması mümkün değil. Bu nedenle kanat, orta saha ve forvete ciddi takviye gerekecek.Bunun yanı sıra sözleşmesi biten Neustadter, Aatif, Volkan Demirel, İsmail, Skrtel, Şener gibi isimler de bulunuyor. Bu isimlerin ayrılması durumunda da bu bölgelere de transfer yapılmak zorunda... Ancak bu takviyeleri yapmak için mali kaynağa ihtiyaç duyulacak.Şampiyonlar Ligi'ne kalması artık çok zor olan kulübün oyuncu satışından da bu geliri elde etmesi imkansız gözüküyor. Souza ve Giuliano ayrıldıktan sonra takımda satışından yüksek gelir bağlanacak isim kalmadı. Valbuena da bu sezon 25 maça çıkmazsa sözleşmesi sona erecek. Fransız futbolcu şu ana kadar 6 lig maçında görev aldı.