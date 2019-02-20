Fenerbahçe'yi Rusya'da -12 derecelik bekliyor

"Kafilemizi taşıyacak uçağın olumsuz hava koşulları sebebiyle belirlenen saatten geç kalkacak olması nedeniyle, Takımımızın medya programında değişiklik oldu.



Teknik Direktörümüz Ersun Yanal ve bir futbolcumuzun katılacağı basın toplantısı saat 18.00'den 19.00'a, antrenman saati ise 18.30'dan 19.30'a alınmıştır. Basın toplantısı ve antrenman maçın oynanacağı Saint Petersburg Stadı'nda yapılacak.

Zenit'in basın toplantısı ise saat 16.40'ta Saint Petersburg Stadı'nda düzenlenecek. Rakibimizin antrenmanı da saat 17.00'de başlayacak.

Her iki takım antrenmanının ilk 15 dakikası basına açık olacak."

Kadıköy'de 1-0 mağlup ettiği Zenit önünde yarın deplasmana çıkacak olan Fenerbahçe'yi rakip kadar hava şartları da zorlayacak.Karşılaşma saatinde St. Petersburg'da hava sıcaklığının eksi 12 derece olacağı tahmin ediliyor. Bu nedenle Fenerbahçe'nin soğuktan koruyucu bir ekipmanla maçta mücadele edeceği öğrenildi. Ancak karşılaşma günü St.Petersburg'da kar yağışının beklenmemesi yüzleri bir nebze de olsun güldürüyor.Stadın zeminin ısıtmalı olmasından dolayı kar yağsa bile futbolun bundan etkilenmeyeceği de gelen bilgiler arasında yer alıyorZenit'le oynayacağı maç için Rusya'ya hareket etmek üzere olan Fenerbahçe'de sis nedeniyle uçağın kalkışında sıkıntı oldu. İşte resmi açıklama;