'Fenerbahçe'yi reddetti, 2 yıllık sözleşme imzaladı'

Teknik direktör arayışlarını sürdüren ve şu anda Erol Bulut ve Manuel Pellegri'ni arasında tercih yapması beklenen Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan isimlerden biri olarak öne çıkan Rui Vitoria'nın menajeri açıklama yaptı.
Arabistan'da Al Nasr takımını yöneten Portekizli hocanın temsilcilerinden Muhammed Afzal, "Rui'nin önceliği Al Nasr. Türkiye'den Fenerbahçe'nin de ilgisi vardı. O şu anda Al Nasr'da ve içinde bulunduğu projede mutlu. Kulübün futbol okullarında her yaştan genç, futbolcu olmak için mücadele veriyor ve onları da takip ediyor. Vitoria, Al Nasr ile sözleşmesini geçen hafta 2 yıllığına yeniledi" dedi.
Suudi Arabistan'da kariyerine iyi bir başlangıç yapan ve Al Nasr ile şampiyonluk yaşayan Benfica'nın 50 yaşındaki eski hocası, aynı zamanda Arabistan Süper Kupası'nı da kazandı.
Arabistan'da Al Nasr takımını yöneten Portekizli hocanın temsilcilerinden Muhammed Afzal, "Rui'nin önceliği Al Nasr. Türkiye'den Fenerbahçe'nin de ilgisi vardı. O şu anda Al Nasr'da ve içinde bulunduğu projede mutlu. Kulübün futbol okullarında her yaştan genç, futbolcu olmak için mücadele veriyor ve onları da takip ediyor. Vitoria, Al Nasr ile sözleşmesini geçen hafta 2 yıllığına yeniledi" dedi.
Suudi Arabistan'da kariyerine iyi bir başlangıç yapan ve Al Nasr ile şampiyonluk yaşayan Benfica'nın 50 yaşındaki eski hocası, aynı zamanda Arabistan Süper Kupası'nı da kazandı.