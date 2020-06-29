'Fenerbahçe'yi reddetti, 2 yıllık sözleşme imzaladı'

Teknik direktör arayışlarını sürdüren ve şu anda Erol Bulut ve Manuel Pellegri'ni arasında tercih yapması beklenen'nin gündeminde yer alan isimlerden biri olarak öne çıkannın menajeri açıklama yaptı.Arabistan'da Al Nasr takımını yöneten Portekizli hocanın temsilcilerinden, "" dedi.Suudi Arabistan'da kariyerine iyi bir başlangıç yapan ve Al Nasr ile şampiyonluk yaşayan Benfica'nın 50 yaşındaki eski hocası, aynı zamanda Arabistan Süper Kupası'nı da kazandı.