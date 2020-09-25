Fenerbahçe'yi önce paylaştı, sonra da sildi

Transferde yoğun bir mesai harcayan Fenerbahçe için yeni bir isim daha gündeme geldi. Braga'da oynayan hücumcu kanat Fabio Martins'in sarı-lacivertlilerle anıldığı aktarıldı.Transferin hızlı takımı Fenerbahçe'de yeni bir isim daha gündeme geldi. Portekiz'den O Jogo'nun yazdığı haberde, hücumcu bir kanat oyuncusu arayan sarı-lacivertliler Fabio Martins ile ilgileniyor.Braga'da oynayan 27 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe'nin bir hayli istekli olduğu yazıldı. Hem sol hem de sağ kanatta oynayabilen tecrübeli oyuncuyu Yunanistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden de birçok takımın istediği aktarıldı. Ancak Fabio Martins konusunda Fenerbahçe'nin daha ciddi olduğu ve oynama garantisi verdiği vurgulandı.İlk 11 garantisi nedeniyle 27 yaşındaki yıldızın sarı-lacivertlilere daha sıcak baktığı bildirildi. Öte yandan Fabio Martins resmi Instagram hesabından, hikaye bölümünde 'Fenerbahçe'ye transfer' haberini paylaştı ama hemen ardından sildi.Porto ve Braga altyapılarından yetişen 1993 doğumlu Fabio Martins, bu zamana kadar 261 maçta 50 gol attı, 18 asist yaptı.Fabio Martins, O'jogo'da yer alan haberi Instagram'da hikaye olarak paylaştı. Martins, paylaşımını kısa sürede kaldırdı.