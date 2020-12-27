Fenerbahçe'yi bekleyen zorlu fikstür

4 Ocak'ta Kasımpaşa'yla start verecek olan Fenerbahçe, sıcaklığın eksiye düşmesi beklenen Erzurum, Sivas ve Kayseri deplasmanları dahil 27 gün içinde 8 maça çıkacak.

Haber; Sözcü
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Fenerbahçe'yi bekleyen zorlu fikstür
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27 Aralık 2020 13:47
Süper Lig'de hafta için alınan 4-1'lik Başakşehir galibiyetiyle morallenen Fenerbahçe, yeni yılla birlikte kendini çok zor bir fikstürde bulacak.

Bu haftayı BAY' geçen sarı-lacivertliler, 4 Ocak'ta Kasımpaşa maçıyla başlayacak periyotta 7'si lig ve 1'i Türkiye Kupası olmak üzere 8 mücadeleye çıkacak

Pazartesi ve perşembe günleri oynayacağı maçlarla başarılı sonuçlar hedefleyen Kanarya'nın en önemli handikabı soğuk havalar olacak. 

 


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