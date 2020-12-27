Fenerbahçe'yi bekleyen zorlu fikstür

Süper Lig'de hafta için alınan 4-1'lik Başakşehir galibiyetiyle morallenen Fenerbahçe, yeni yılla birlikte kendini çok zor bir fikstürde bulacak.Bu haftayı BAY' geçen sarı-lacivertliler, 4 Ocak'ta Kasımpaşa maçıyla başlayacak periyotta 7'si lig ve 1'i Türkiye Kupası olmak üzere 8 mücadeleye çıkacakPazartesi ve perşembe günleri oynayacağı maçlarla başarılı sonuçlar hedefleyen Kanarya'nın en önemli handikabı soğuk havalar olacak.