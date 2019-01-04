SON SÖZ ERSUN YANAL'IN

ORTA SAHAYA GÜÇ KATAR

2-3 BÖLGEDE OYNAYABİLİYOR

Transfer çalışmalarını dört koldan sürdüren Fenerbahçe'nin gündemine sürpriz bir isim girdi. Çin Ligi'nde TJ Teda formasını giyen John Obi Mikel, Sarı- Lacivertliler'e teklif edildi. Nijeryalı orta alan oyuncusunun 1 yıl daha sözleşmesi olmasına rağmen ayrılık kararı aldığı belirtiliyor.Mikel'in menajerinin Fenerbahçe ile temasa geçtiği ve futbolcusunu önerdiği ifade edildi. Sarı-Lacivertliler hemen 31 yaşındaki futbolcu için araştırmalara başladı. Son sözü ise Ersun Yanal söyleyecek.Tecrübeli teknik adamın olumlu rapor vermesi durumunda resmi görüşmelere başlanacak. 11 yıl Chelsea formasını giyen Mikel, Fenerbahçe'nin orta alanına büyük güç katabilecek bir isim.Orta alanda 6 ve 8 numaranın yanı sıra savunmanın ortasında da görev yapabilen Nijeryalı futbolcu güçlü fiziği ile de dikkatleri çekiyor. Mikel'le birçok kulübün yakından ilgilendiği belirtiliyor.