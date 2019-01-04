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Fenerbahçe'ye yeni hedef Obi Mikel

Çin kulübü Teda ile 1 yıl daha sözleşmesi olmasına rağmen ayrılık kararı alan Mikel, Fenerbahçe'ye önerildi. Kısa süre içinde temaslar başlayabilir.

Kaynak: Takvim
Fenerbahçe'ye yeni hedef Obi Mikel
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04 Ocak 2019 10:20
Transfer çalışmalarını dört koldan sürdüren Fenerbahçe'nin gündemine sürpriz bir isim girdi. Çin Ligi'nde TJ Teda formasını giyen John Obi Mikel, Sarı- Lacivertliler'e teklif edildi. Nijeryalı orta alan oyuncusunun 1 yıl daha sözleşmesi olmasına rağmen ayrılık kararı aldığı belirtiliyor.

SON SÖZ ERSUN YANAL'IN
Mikel'in menajerinin Fenerbahçe ile temasa geçtiği ve futbolcusunu önerdiği ifade edildi. Sarı-Lacivertliler hemen 31 yaşındaki futbolcu için araştırmalara başladı. Son sözü ise Ersun Yanal söyleyecek.

ORTA SAHAYA GÜÇ KATAR
Tecrübeli teknik adamın olumlu rapor vermesi durumunda resmi görüşmelere başlanacak. 11 yıl Chelsea formasını giyen Mikel, Fenerbahçe'nin orta alanına büyük güç katabilecek bir isim.

2-3 BÖLGEDE OYNAYABİLİYOR
Orta alanda 6 ve 8 numaranın yanı sıra savunmanın ortasında da görev yapabilen Nijeryalı futbolcu güçlü fiziği ile de dikkatleri çekiyor. Mikel'le birçok kulübün yakından ilgilendiği belirtiliyor.

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