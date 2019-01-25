Fenerbahçe'ye yazılan Lodeiro için transfer açıklaması!

ilgilendiği belirtileniçin flaş bir açıklama yapıldı.Lodeiro için teklif almadıklarını açıklayan MLS ekibi Sounders FC'nin genel menajeri Garth Lagerwey, "Biz teklif almadık. Hiçbir takım yazılı bir teklif yapmadı. Resmi teklif yapmak için de iletişime geçilmedi. Bu işler her an değişebilir ancak şimdilik bir teklif yok" dedi.ABD basınında yer alan haberlerde; Nicolas Lodeiro için 2015-2016 sezonunda formasını giydiği eski takımı Boca Juniors'ın da ilgilendiği kaydedildi.Kariyerinde 255 maça çıkan 29 yaşındaki Uruguaylı futbolcu, 58 gol attı ve 66 asist yaptı.