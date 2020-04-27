Fenerbahçe'ye Wilmots için rakip çıktı

Fenerbahçe'de yönetim, gündemine son olarak İran Milli Takımı'nda görev yapan Marc Wilmots'u eklemişti. Wilmots'u aynı zamanda Sportif Direktörlüğü'nü yakın arkadaşı Lucien Donofrio'nun yaptığı Antwerp'in istediği iddia edildi.

Haber; Akşam
Fenerbahçe'ye Wilmots için rakip çıktı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Nisan 2020 10:44
Bu sezon beklentilerin ve şampiyonluğun çok uzağından kalan, teknik direktör Ersun Yanal'la yollarını ayırdıktan sonra henüz yeni bir hocayla anlaşamayan Fenerbahçe'de yönetim, gündemine son olarak İran Milli Takımı'nda görev yapan Marc Wilmots'u eklemişti.

Başkan Ali Koç ve kurmaylarının, Wilmots'un menajeriyle iletişime geçtiği konuşuluyor. Wilmots'u aynı zamanda Sportif Direktörlüğü'nü yakın arkadaşı Lucien Donofrio'nun yaptığı Antwerp'in istediği iddia edildi.

 

 

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
EN ÇOK YORUMLANANLAR
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için