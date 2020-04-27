Fenerbahçe'ye Wilmots için rakip çıktı

Bu sezon beklentilerin ve şampiyonluğun çok uzağından kalan, teknik direktör Ersun Yanal'la yollarını ayırdıktan sonra henüz yeni bir hocayla anlaşamayan Fenerbahçe'de yönetim, gündemine son olarak İran Milli Takımı'nda görev yapan Marc Wilmots'u eklemişti.Başkan Ali Koç ve kurmaylarının, Wilmots'un menajeriyle iletişime geçtiği konuşuluyor. Wilmots'u aynı zamanda Sportif Direktörlüğü'nü yakın arkadaşı Lucien Donofrio'nun yaptığı Antwerp'in istediği iddia edildi.