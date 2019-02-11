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Fenerbahçe'ye üst üste 3. Rus eşleşmesi!

UEFA Avrupa Ligi'nde 12 Şubat Salı günü Zenit'i konuk edecek sarı-lacivertliler, kupada son 32 turunda üst üste 3'üncü kez bir Rus takımına karşı mücadeleye çıkacak

Kaynak: AA
Fenerbahçe'ye üst üste 3. Rus eşleşmesi!
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11 Şubat 2019 11:41
UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Zenit'i konuk edecek Fenerbahçe, kupada son 32 turunda üst üste 3'üncü kez bir Rus takımına karşı mücadele verecek.

UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 takım arasına ismini yazdırmayı başaran Fenerbahçe, 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarının ardından aynı turda yer aldığı bu sezon (2018-2019) da bir Rus takımıyla kozlarını paylaşacak.

Sarı-lacivertliler, 2015-2016'da Lokomotiv Moskova'yı elemiş, 2016-2017'de de Krasnodar'a elenmişti.

Rus takımlarıyla 8 kez karşılaştı
Fenerbahçe, Avrupa kupalarında Rus takımlarıyla daha önce 8 kez karşılaştı.

Sarı-lacivertli takım, Rus ekiplerle mücadelelerde 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Rus takımlarına 11 gol atan Fenerbahçe, kalesinde 8 gole engel olamadı.

Fenerbahçe, kupalarda daha önce Lokomotiv Moskova, Krasnodar'ın yanı sıra CSKA Moskova ve Spartak Moskova ile karşı karşıya gelmişti.

Zenit'in Türk takımlarıyla maçları
Zenit, bugüne dek Türk takımlarıyla Avrupa'da bir kez karşılaştı.

Organizasyonun UEFA Kupası adı altında oynanan 2005-2006 sezonunda Zenit, grup aşamasında Beşiktaş'la eşleşti. İstanbul'da 1 Aralık 2005'te oynanan maç, 1-1 berabere sona ermişti.

Zenit, 13 yılı aşkın süre sonra ikinci kez bir Türk takımına karşı sahaya çıkacak.

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