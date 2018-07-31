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Fenerbahçe'ye transferde Devler Ligi hediyesi

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalması halinde bir kanat oyuncusu daha alacağı ve bu ismin Bolasie olacağı öğrenildi.

Kaynak: Takvim
Fenerbahçe'ye transferde Devler Ligi hediyesi
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31 Temmuz 2018 07:02
Sol kanadı Andre Ayew ile takviye eden Fenerbahçe ile ilgili kulislerle flaş bir iddia konuşuluyor.

Sarı-Lacivertliler'in Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalması halinde yeni bir transfer harekatına başlayacağı ve 1 kanat oyuncusu daha alacağı belirtiliyor.

Fenerbahçe'nin Devler Ligi için düşündüğü ismin Yannick Bolasie olduğu ifade ediliyor. Sarı-Lacivertliler, Everton forması giyen Kongolu yıldızla uzun süre görüşmüş ancak Ayew'de karar kılınmıştı.

EN SON DARBE RICHARLISON OLDU

Everton'ın son olarak Brezilyalı Richarlison'u alması Bolasie'nin forma şansını iyice azalttı.

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