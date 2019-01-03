Devre arasında kadrosuna yıldız bir ismi katarak taraftarlarını sevindirmek isteyen Fenerbahçe, Beşiktaş ile Türkiye'de olağanüstü bir performans gösteren Talisca'nın peşine düştü.Guangzhou Evergrande'nin Benfica'dan aldığı Brezilyalı yıldız için kulübüyle yapılan ilk görüşmelerde olumlu sonuç çıkmadı. Sarı-lacivertli takım, oyuncunun kiralanması için görüşmelerini sürdürüyor ancak transferin gerçekleşmesi zor görünüyor.Fenerbahçe'nin çok istediği oyuncu için devre arasında sonuç alamaması halinde sezon sonunda tekrar Çin kulübünün kapısını çalacağı belirtildi.Talisca, Çin'de sona eren sezonda 18 maçta forma giyerken 16 gol attı ve 8 asist yaptı.