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Fenerbahçe'ye talih kuşu! 12 milyon euro

Fenerbahçe'de Josef de Souza sürprizi! İngiliz kulübü Crystal Palace, Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Josef de Souza için 12 milyon euro teklif etti.

Kaynak: Star
Fenerbahçe'ye talih kuşu! 12 milyon euro
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31 Temmuz 2018 11:19
Fenerbahçe'de ekonomik sıkıntılar yönetimin işini zorlaştırırken, yeni bir gelişme yaşandığı öne sürüldü.

Maddi anlamda sıkıntılı bir süreç içine giren Fenerbahçe'de yıldız futbolcu ile ilgili inanılmaz bir iddia ortaya atıldı.

Finansal Fair-Play anlaşması nedeniyle transferde eli kolu bağlanan Fenerbahçe, sürpriz bir satış gerçekleştirebilir.

Brezilya orta saha ile geçen sezondan beri ilgilenen Premier Lig ekibi Crystal Palace 12 milyon euroluk teklifle Sarı-Lacivertliler'in kapısını çaldı.

Maddi kaynak arayışında olan yönetimin de teklife sıcak baktığı bildirildi. Josef in Ada'daki çalışma izni problemi giderildiği takdirde transferin resmiyet kazanacağı belirtildi.



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