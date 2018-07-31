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Fenerbahçe'de ekonomik sıkıntılar yönetimin işini zorlaştırırken, yeni bir gelişme yaşandığı öne sürüldü.Maddi anlamda sıkıntılı bir süreç içine giren Fenerbahçe'de yıldız futbolcu ile ilgili inanılmaz bir iddia ortaya atıldı.Finansal Fair-Play anlaşması nedeniyle transferde eli kolu bağlanan Fenerbahçe, sürpriz bir satış gerçekleştirebilir.Brezilya orta saha ile geçen sezondan beri ilgilenen Premier Lig ekibi Crystal Palace 12 milyon euroluk teklifle Sarı-Lacivertliler'in kapısını çaldı.Maddi kaynak arayışında olan yönetimin de teklife sıcak baktığı bildirildi. Josef in Ada'daki çalışma izni problemi giderildiği takdirde transferin resmiyet kazanacağı belirtildi.